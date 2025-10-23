Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.

Biricik, önceki gün İstanbul Bebek'teydi. Kızıyla birlikte güzel havanın tadını çıkartan Biricik, muhabirlerden kızının görüntüsünün alınmaması konusunda ricada bulundu.

Burcu Biricik'e kendisi gibi sarışın ve renkli gözlü olan meslektaşı Bade İşçil'in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözleri sorulunca "Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü" yanıtını verdi.

Bade İşçil

Nebahat Çehre'nin "Fakir roller gelmiyor" sözüne ise "O Nebahat Çehre, çok büyük bir isim" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.