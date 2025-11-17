Sunucu Burcu Esmersoy (48) uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil (32) ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturmuşu.

Aradığı mutluluğu üçüncü eşinde bulan ve keyfi yerinde olan Esmersoy, eşine olan aşkını da her fırsatta dile getiriyor.

Esmersoy, eşi Nazım Akmandil'e olan aşkını bu kez çantasına işledi. Çantasına "Kocamı çok seviyorum" yazdı.

"YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM"

Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!"

"Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum."

"Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."

Burcu Esmersoy 2005-2008 yılları arasında Massimo Cusimano, 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlilik yaşamıştı.