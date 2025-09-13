

Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da bir ürün tanıtımından kazandığı parayla gündem olmuştu.

Kullandığı aksesuar ve giyim tarzıyla da çok konuşulan Esmersoy, artık patron oldu. Kurduğu ajans, her türlü etkinlik, podcast ve sosyal medya yönetimi alanında hizmet vermeye başladı.

"YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM"

Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!"

"Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum."

"Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."

Burcu Esmersoy 2005-2008 yılları arasında Massimo Cusimano, 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlilik yaşamıştı.