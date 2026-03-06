Burcu Güneş, Emre Altuğ'un albüm gecesinde Demet Akalın'ı hedef alan sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BURCU GÜNEŞ: RAKİP OLABİLECEK SEVİYEDE BİLE DEĞİL

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, Demet Akalın hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum; ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında.”





ECE SEÇKİN'DEN BURCU GÜNEŞ'E TEPKİ

Güneş’in sözlerine müzik dünyasından da tepkiler geldi. Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güneş’i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım... Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor. Relax giiiiiirll, take it easy.”

ŞARKICI DOĞUŞ'TAN GÜLDÜREN YORUM

Tartışmaya şarkıcı Doğuş ise esprili bir yorumla dahil oldu. Sosyal medyada polemiği takip eden Doğuş, Burcu Güneş’in sözlerinin altına “Kavga var dediler geldik” notunu düşerek dikkat çekti.

BURCU GÜNEŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA

Sözlerinin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Burcu Güneş bir açıklama daha yaptı.

Güneş, Emre Altuğ’un albüm lansmanında verdiği röportajın tek bir kişiyi hedef almadığını belirterek şunları söyledi:

“Sevgili Emre Altuğ’un albüm lansmanına katıldım. Gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj yaptık. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan polemik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Demet Akalın’a destek verirken, bazıları Burcu Güneş’in müzikal bilgisini ve sesini öne çıkaran yorumlar yaptı.