'Haziran Gecesi', 'Elveda Derken', 'Romantik Komedi', 'Kırmızı Oda', 'Hakim', 'Uçuş 811', 'Aşk Sadece Bir An, 'Arka Sokaklar' ve 'Maskeli Balo' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Burcu Kara, Bursa-İznik'teki köy yaşamı hakkında konuştu.

"ZEYTİNCİLİĞİN HER ŞEYİNİ BİLİRİM"

Kış aylarını ailesiyle İstanbul'da geçirdiğini söyleyen Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz ve bahar aylarında daha çok İznik'e gitmeye çalışıyoruz. Çocukların okulu sebebiyle bütün kış buradayız. Orada tarım ile ilgileniyoruz ufak ufak. Zeytinci olduk. Toprağa basmak aşırı rahat hissettiriyor. Atalarımdan gelen böyle bir gelenek iyi ki var."

"Bazen günübirlik gidiyoruz, eş-dost görüyoruz. Köy kahvesinde oturuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Zeytinciliğin de her şeyini bilirim ve yaparım."

"HERKESTE AYNI DUDAK, AYNI BURUN"

Burcu Kara'ya estetik operasyonlarına nasıl baktığı da soruldu. Oyuncu, estetiğe sıcak bakmadığını söyledi:

"Küçük yaşlara kadar düşmesi beni çok üzüyor. Doğuştan olan haline bir daha geri de dönemezsin. Ben bazen insanları karıştırıyorum. Aynı dudak, aynı burun, aynı cilt teknikleri. Bazen kendimi de çok geride gibi düşündüğüm zamanlar oluyor."

"Bende estetik olarak yok, bakım ve botoks var. 4 yıldır da hiçbir şey yaptırmadım. Yaşım ilerledikçe de korkmaya başladım."