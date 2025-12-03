Oyunculuğa 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle adım atan Burcu Özberk, Güneş'in Kızları dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıktı. Diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, bu kez üzücü bir paylaşım yaptı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Özberk, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından 'Ailemin Çınarı' paylaşımıyla dedesini kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir notla acı haberi paylaşan ünlü oyuncu şunları yazdı:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."

Acı haber sonrası sevenleri oyuncuya taziye mesajları yolladı.