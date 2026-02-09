Burcu Özberk, kendisi hakkında merak edilen sorulara içten yanıtlar verdi. "Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusuna cevap veren Özberk, ilk izlenimde yanlış anlaşılabildiğini söyledi.

Oyuncu, "Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Ait hissetmek, karşımdaki insanı tanımak ve kendimi açmakla ilgili içimde çözmem gereken şeyler var. Alışana kadar ne yapacağımı bilemiyorum, bu da karşı tarafa tuhaf geliyor. Sohbet ettikten sonra ise ‘Sen aslında tatlıymışsın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

"İLGİ GÖRMEZSEM SOĞUYORUM"

Burcu Özberk, ilişkiler konusunda da net bir duruş sergilediğini belirterek, hayatındaki insanlardan bir anda soğuyabildiğini dile getirdi. Beklediği ilgiyi göremediği ilişki ve arkadaşlıkları sürdürmek istemediğini vurgulayan Özberk, "Birini sevmeyi ve onunla ilgilenmeyi seviyorum. Ama karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve bir daha o duyguyu yakalayamıyorum" dedi.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Burcu Özberk, şu sıralar kalbinin boş olduğunu ancak sevgiye açık olduğunu söyledi. Özberk, "Kalbim boş ama sevmeye ve sevilmeye, o iletişime açığım" derken, erkeklerdeki fiziksel algıya dair sözleriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Ben çirkin adam seviyorum. ‘Çirkin adam karizması’ diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

Estetikle ilgili soruları da yanıtlayan Özberk, bugüne kadar herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını belirtti. Bu konuyu kesin bir karşı duruş olarak görmediğini ifade eden oyuncu, "Estetik ‘kötüdür, yaptırmam’ meselesi değil. Bizim meslekte akıllı ve adım adım gitmek lazım. Belki 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın. Şu an için düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.