'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk', 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk son dönemde Instagram ve X paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hatta geçenlerde kendisine yapılan "kilo" yorumlarına isyan etmiş, gelen mesajları ifşa ederek takipçilerine farkındalık dersi vermişti.

"Belki mutluyum, belki mutsuz, belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" demişti.

Burcu Özberk şimdi bir hayranının çirkin paylaşımıyla gündeme geldi.

Özberk, önceki gün ev haliyle sokakta köpeğini gezdirirken bir hayranı fotoğraf çektirmek istedi. Oyuncu bu hayranını geri çevirmedi.

Ancak bu kişi fotoğrafı "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti" notuyla yayımladı.

Bu çirkin paylaşıma tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Burcu Özberk'e sahip çıktı. "Bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" "Burcu her haliyle çok güzel" yorumlarıyla oyuncuya destek verdiler.