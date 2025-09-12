'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk, yurt dışında yaşayan arkadaşlarının Türkiye hakkındaki olumsuz yorumlarını eleştirdi.
"GERÇEKTEN ÖNEMSİYORSANIZ FAYDALI BİR ŞEY YAPIN"
Oyuncu, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yılda iki hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım."
"Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı… Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın."
"Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin."