Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 18.46 sıralarında ulaşan ihbar sonrası bölgeye güvenlik ve arama ekiplerinin yönlendirildiğini belirtti. Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timlerinin, yayla hattı ile çevredeki diğer yerleşim noktalarında arama yaptığı; çalışmalara termal drone desteği de sağlandığı açıklandı.

“Herhangi bir bulguya rastlanmadı”

Valiliğin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 18.46 sıralarında, Gölhisar ilçemiz ile Denizli ili Çameli ilçesi arasında kalan Böğrüdelik Yaylası mevkisine bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ulaşması üzerine, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli değerlendirmeler yapılmış; Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timleri tarafından Böğrüdelik Yaylası başta olmak üzere çevre yayla ve yerleşim alanlarında termal drone destekli arama ve tarama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, ihbara konu olaya ilişkin herhangi bir iz veya somut bulguya rastlanılmamış, bölgede herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Arama ve tarama faaliyetleri saat 22.30 itibarıyla sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklama, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla paylaşıldığı belirtilerek son buldu.