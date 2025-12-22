Türk televizyonlarının önemli dizilerinden "Avrupa Yakası"nın hafızalarda iz bırakan karakterlerinden Burhan Altıntop'un bir sahnede bahsettiği maaşı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu sahnede 7 bin 500 lira maaş aldığını söyleyen Altıntop'un maaşının bugün ne kadar ettiğini sosyal medyada bir kullanıcı hesapladı.

Söz konusu rakamları Sözcü TV'de "İçimizden Biri" programında Ekrem Açıkel aktardı, yüzdelik hesabını çıkardı:

"2008 yılında Burhan Altıntop'un aldığı maaş 7.500 TL'ydi. 2008 yılında 1 Dolar, 1.15 TL'ye eşitti; bu kurla 7.500 TL, 6.522 dolara denk geliyordu.

Hesaplamanın yapıldığı güncel maaş 430.000 TL olarak bulundu. Bu hesaplamaya göre, maaşın değeri tam yüzde 5.633 oranında artmış oldu."

Açıkel, "trajikomik" olarak nitelediği hesaplamayla ilgili şu yorumda bulundu:

"Ne kadar çarpıcı değil mi? Sadece 17 yılda fiyat, gıda, tüm bu harcama kalemleri, aile bütçemiz nerelere geldi? Türkiye'de milyonların aylık geliri nerelere geldi?

Yıl 2008, Burhan'ın maaşı 7500 lira. Bugün Burhan 430 bin lira maaşı hayatta alamazdı."