Son dönemde Burkina Faso’nun çöl bölgelerinden rüzgarlarla havalanan toz partikülleri, uzun bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu toz taşınımı özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olacak. T

Tozun yoğunluğuna bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve bazı bölgelerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar öngörülüyor.

'KRONİK HASTALAR DİKKATLİ OLSUN'

Sağlık uzmanları, çöl tozlarının solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar üzerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor. Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Uslu, “Bu tozlar, gözde batma, burun tıkanıklığı, sık hapşırma ve kısmi nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir. Kronik hastalığı olanların bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

Ayrıca, tozun yağışla birleşmesi halinde toprağa mineral katkısı sağlayabileceği, ancak havada asılı kaldığında sağlık açısından tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

'MASKE KULLANIN'

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının cuma gününden itibaren etkisini azaltmasının beklendiğini, ancak hafta sonuna kadar bazı bölgelerde hafif şekilde devam edebileceğini belirtti. Vatandaşlara, dışarıda geçirilen süreyi azaltmaları, maske kullanmaları ve hassas grupların özellikle dikkatli olmaları önerildi.

Bu olay, Afrika’dan Türkiye’ye çöl tozu taşınımının sıkça yaşandığı bir döneme işaret ediyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve kuraklığın bu tür atmosferik olayları artırabileceğini vurgulayarak, uzun vadeli önlemlerin önemine dikkat çekiyor. Türkiye, “Tozlu Kuşak” olarak bilinen bölgede yer aldığı için benzer durumlarla gelecekte de karşılaşabilir.

Halkın gelişmeleri takip etmesi ve yetkililerin uyarılarına uyması, bu geçici ancak etkili doğa olayının olumsuzluklarını en aza indirmek için kritik önem taşıyor.