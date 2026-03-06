Premier Lig'de oynanan Crystal Palace ve Tottenham karşılaşmasında çok ilginç bir olay yaşandı.

Crystal Palace, Ismaila Sarr ile golü buldu. Ancak golün ardından VAR devreye girdi ve golü iptal etti. Yapılan inceleme sonrası Sarr'ın pozisyon sırasında burnunun ofsayt çizgisinin önünde olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Golün iptal edilme gerekçesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BURNUNUN ÇOK BÜYÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner ofsayt pozisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsmaila Sarr’a burnunun çok büyük olduğunu söyledim." Dedi.