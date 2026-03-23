Dünya üzerinde iki kıtayı birbirine bağlayan tek metropol olma özelliği taşıyan İstanbul, bünyesinde barındırdığı coğrafi ve stratejik detaylarla küresel ölçekte eşsiz bir konumda yer alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı, sadece bir su yolu olmanın ötesinde, kıtalararası geçişin en kısa ve en yoğun noktası olarak dikkat çekiyor.

İKİ YAKAYI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

İstanbul Boğazı, yaklaşık 30 kilometre uzunluğuyla Karadeniz ve Marmara Denizi’ni birleştirirken, iki yakadaki yerleşimleri fiziksel olarak birbirine bağlıyor. Günümüzde bu bağlantı; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yanı sıra, denizin altından geçen Marmaray ve Avrasya Tüneli ile sağlanıyor. Bu yapılar, her gün milyonlarca insanın kıtalararası seyahat etmesine olanak tanıyor.

ÇİFT YÖNLÜ AKINTI

Boğaz’ın derinliklerinde, yüzeydeki akıntının aksine hareket eden bir sistem mevcut. Karadeniz’den gelen az tuzlu üst akıntının altında, Marmara Denizi’nden Karadeniz’e doğru ilerleyen yoğun tuzlu bir alt akıntı yer alıyor. Bu "çift katmanlı" su hareketi, Karadeniz’in biyolojik dengesinin korunmasında ve Marmara Denizi’nin oksijen döngüsünde kritik bir rol oynuyor.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Uluslararası deniz taşımacılığında kilit bir role sahip olan bölge, Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde dünya ticaretinin en önemli geçiş güzergahlarından biri kabul ediliyor. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere erişimi için tek yol olan bu hat, enerji koridorları ve ticari lojistik açısından alternatifi bulunmayan bir "doğal kanal" işlevi görüyor.