BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BURSA

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO : 2025/14

KARAR NO: 2025/161

Mahkememizin 18.02.2025 tarih ve 2025/14 Esas, 2025/161 sayılı kararı ile 99*******60 T.C. kimlik numaralı, beyanına göre tekstil işi yapar, Çarşamba Mah. Çorba Cami yanındaki binanın 3. Katı Osmangazi/BURSA adresinde ikamet ettiğini beyan eden sanık Usame ELFARAC hakkında " Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık ve Mala Zarar Verme " suçlarından yapılan yargılama neticesinde Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve Mala Zarar Verme suçundan 10.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen sanık Usame ELFARAC'a kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02226416