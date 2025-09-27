Bursa, Karacabey’de akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Akçasusurluk köyüne ulaştı. Bölgedeki evler, güvenlik amacıyla jandarma tarafından boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının kullanılamadığı yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personel ile Bursa Karacabey’de orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.