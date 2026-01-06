Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, 15 günde bir gerçekleştirdiği "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bozbey'e, vatandaşları dinlediği aracın içine geçmeden önce ön tarafta vatandaşlarla görüşürken, 3-4 kişilik grup tarafından fiili saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlara olay yerinde bulunanlar da tepki gösterdi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Saldırının sebebi henüz öğrenilemezken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Başkan Bozbey ise korumaların müdahalesiyle saldırıdan zarar görmedi. Konuya dair açıklama yapan Başkan Bozbey, "Bu durumlar bizi yıldıramaz. Biz biliyoruz ki sizler her türlü güzel hizmeti hak ediyorsunuz. Onun için çaba gösteriyoruz. Yine görüşeceğiz, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.



Başkan Bozbey konuşmasının ardından alandan ayrıldı. Edinilen bilgilere göre güvenli bir alana götürülen Başkan Bozbey ilerleyen saatlerde Değirmenönü’nde vatandaşlarla tekrar bir araya gelecek.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'tan kınama mesajı

Saldırı sonrası yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta halk buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik bu saldırı girişimi aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe de yapılan bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."