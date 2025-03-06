Bursa'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale gelen evde yaşayan 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde bulunan tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen ahşap evde yapılan kontrolde engelli Şehriye Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Tekin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.