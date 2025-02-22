Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyona, 10 Özel Harekat, 10 Çevik Kuvvet, 12 dedektör köpek, 3 İHA, 120 ekip ve toplamda 1000 polis katıldı.
Eş zamanlı baskınlar sırasında şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve üst aramalarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 3 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 200 gram kokain, 325 yeşil reçeteye tabi hap, 4 tabanca, 31 mermi, 2 tüfek, 52 kartuş ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira yer alıyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.