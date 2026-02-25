Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Caddesi'nde O.D. ve O.S. isimli kuryeler, Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin lirayı İstanbul'dan alarak Bursa'daki bir işletmeciye teslim etmek üzere yola çıktı. Kuryelerin kullandığı aracın önü Nilüfer ilçesinde başka bir otomobil tarafından kesildi. Şüpheliler, araçta koliler halinde duran parayı çalarak kaçtı.
POLİS KAMERADAN İZ SÜRDÜ
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Bursa'ya gelişlerini ve geçtikleri güzergahları güvenlik kameralarından adım adım izledi. Yapılan incelemeler sonucunda soygunun bir plan olduğu anlaşıldı. Parayı taşıyan kuryeler O.D. ve O.S.'nin, parayı çalan yedi kişiyle başından beri birlikte hareket ettiği ve parayı bilerek kendi suç ortaklarına çaldırdıkları belirlendi.
"BAHİSTEN KAZANDIK" DEDİLER
Polis, kimliklerini tespit ettiği yedi şüpheliyi saklandıkları evlere düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan paranın 5 milyon 173 bin 900 lirası ile yine bu parayla alındığı anlaşılan 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ve bir tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk ifadelerinde parayı ve altınları bahis oynayarak kazandıklarını iddia etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.