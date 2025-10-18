Olay, saat 18.30 sıralarında Ülküköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin kanalizasyon hattı için kepçe ile kazı çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

Kazı alanında çalışan İbrahim Uysal (35) ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal (50) göçük altında kaldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞİN CENAZESİ ÇIKTI

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucunda ulaşılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal kardeşlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.