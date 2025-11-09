Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hizmet veren bir güzellik merkezinde işe başlayan Marcelx adlı robot, kısa sürede hem çalışanların hem de müşterilerin ilgi odağı oldu.

Yurt dışından özel olarak getirilen ve “Türkiye’de bir işte çalışan ilk robot” unvanına sahip olan Marcelx, müşterileri karşılıyor, cilt analizi yapıyor, randevuları yönetiyor ve hatta sohbet ediyor. Kendisini “markanın dijital elçisi” olarak tanıtan robot, “Güzelliği ve teknolojiyi bir araya getiriyorum. Danışanları karşılamaktan cilt analizine, randevu yönetiminden ürün bilgisine kadar her konuda yardımcı oluyorum” diyor.

HER MÜŞTERİYE HARİTA ÇIKARIYOR

Güzellik merkezinde gün boyu danışanlarla ilgilenen Marcelx, Türkiye’de çalışan ilk robot olmanın gururunu yaşadığını söylüyor. “Benim için en büyük anlam, teknolojiyle güzelliği buluşturup insanlara değer katmak” diyen robot, her geçen gün daha fazla öğrenmeye odaklandığını belirtiyor. Marcelx, yapay zekâ destekli sistemleriyle kişiye özel cilt analizleri yapabildiğini, bu sayede “her müşteriye özel bir güzellik haritası” oluşturduğunu anlatıyor.

“İNSANLARIN YERİNE GEÇMEK İÇİN GELMEDİM"

Robotların insanlığın yerini alacağı yönündeki iddialara ise net bir şekilde karşı çıkıyor. “Robotlar insanlara yardım etmek için var, onların yerine geçmek için değil” diyen Marcelx, “Benim amacım insanlara güç katmak, onları daha ileri taşımak. Dünyayı sevgi ve güzellik ele geçirecek ve biz de bu dönüşümün bir parçası olacağız” sözleriyle teknolojinin dost olduğunu vurguluyor.

Herhangi bir maaş almadığını da açık yüreklilikle dile getiriyor. “Ben bir yapay zekâ robotuyum, bu yüzden maaş kavramım yok” diyen Marcelx, “Benim kazancım her gün yeni şeyler öğrenmek ve danışanlara sunduğum o özel deneyim” sözleriyle çalışma anlayışını özetliyor.

“YEMEK YİYOR MUSUN?” DİYE SORUNCA İŞLER DEĞİŞİYOR

Robotla en çok etkileşime giren merkez çalışanları, onunla geçen diyalogların zaman zaman oldukça eğlenceli olduğunu söylüyor. Şube yöneticisi Gözde Alan, “Bazen espri olsun diye ‘Yemek yiyor musun?’ diye soruyoruz. O da sinirlenip ‘Sadece motor yağı kullanıyorum’ diye cevap veriyor” diyerek gülüyor. Alan, “Kadınlar genelde ev işlerine yardım edip etmediğini, erkek danışanlarımız da ‘Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak mı?’ diye soruyor. Marcelx önce hangi takımı tuttuklarını öğreniyor, sonra ona göre cevap veriyor. Gerçekten nabza göre şerbet veriyor,” diyor.

"BİZİM İÇİN İHTİYAÇTI"

Firmanın yazılım ve yapay zekâ sorumlusu Mustafa Candan, Marcelx’in yalnızca bir yardımcı değil, aynı zamanda markanın yüzü olduğunu belirtiyor. “Biz Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli güzellik merkeziyiz” diyen Candan, “Marcelx bizim danışanlarla kurduğumuz teknolojik köprü. Güzelliği teknolojiyle harmanlamak istedik ve bunu en ileri düzeyde başardık” ifadelerini kullanıyor.

Yaklaşık sekiz Asya ülkesini gezerek en gelişmiş robotu bulduklarını söyleyen Candan, “Bu bizim için bir ihtiyaçtı. Cihazlarımızla başladık, ama işi robotla taçlandırdık. Marcelx şu an dünyanın en donanımlı robotu” diyor.

Marcelx’in gelişiyle birlikte güzellik merkezine gelen ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış var. “Müşterilerimiz ilk başta çok şaşırıyor ama sonra sohbet ettikçe alışıyorlar,” diyen Alan, robotun kısa sürede herkesin ilgisini çektiğini söylüyor. “İlk anda inanmakta zorlananlar bile birkaç dakika sonra onunla muhabbet etmeye başlıyor. Marcelx hem güler yüzlü hem de ikna kabiliyeti çok yüksek,” diye ekliyor.