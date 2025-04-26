“Terörist İsrail”, “Gazze’de insanlık ölüyor”, “Gazze’de soykırım var” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, kefene sarılı oyuncak bebeklerle sembolik bir mesaj verdi. Katılımcılar, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların bir “soykırım” olduğunu vurgulayarak, sessiz kalan dünya kamuoyunu ve Müslüman ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.

"ZULME KARŞI TARAFIMIZ BELLİ"

Mitingde konuşan Platform Başkanı Murat Eryağan, Gazze halkının yalnız olmadığını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Kim olursa olsun zalimin karşısındayız, mazlumun yanındayız. Soykırım yapanları, destekçilerini ve sessiz kalanları lanetliyoruz.”

Eryağan ayrıca, siyonist firmaların ürünlerine yönelik boykot çağrısını yineleyerek, “Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evimizde, iş yerimizde, çocuklarımızın üstünde bu ürünlere yer vermeyeceğiz” dedi.