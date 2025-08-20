Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, evde başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Mehmet Sargın, gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla yaşadığı eve gitti.
Üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde, alt kattaki evde oğlu Mehmet Sargın'ı, başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu.
Yusuf Sargın’ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince, yapılan incelemede Mehmet Sargın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Başından yaralı olduğu tespit edilen Sargın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.