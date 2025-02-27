Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın sebebiyle mobilya imalathanesinde maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.