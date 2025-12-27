Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgâh Mahallesi’nde bazı sokak duvarlarına “Laiklik dinsizliktir, kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat” ifadelerinin yazılması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Olayla ilgili açıklama yapan CHP Yıldırım Çalışma Grubu, yazılamaların ifade özgürlüğü değil, Cumhuriyet ve anayasal düzene yönelik açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

“BU ALÇAK PROVOKASYONLARIN FAİLLERİ ORTAYA ÇIKARILMALIDIR”

CHP Yıldırım Çalışma Grubu adına açıklama yapan İlhami Gün, laiklik karşıtı yazılamaların bilinçli ve örgütlü bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti. Gün, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Gerici, laiklik düşmanı ve orta çağcı karanlık odaklar, Bursa şehir merkezinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gece yarısı Namazgâh Mahallesi’nde Sokak duvarlarına “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat” yazıları yazmak; bu ülkenin Cumhuriyetine, halk iradesine ve anayasal düzenine açık bir saldırıdır. Sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden çıkan yurttaşlarımız bu alçak provokasyonu öfkeyle karşılamıştır. Bu yazılamalar ifade özgürlüğü değil, Cumhuriyet düşmanlığıdır. Bu girişimler masum değildir; bilinçli, örgütlü ve hedefli bir karanlık aklın ürünüdür. Laikliğe düşmanlık, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanlıktır. Cumhuriyetin kazanımlarını hedef alan hiç kimse bu ülkede rahat nefes alamaz. Bu karanlık zihniyet bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir, Atatürk devrimleri tartışma konusu değildir, laiklik pazarlık masasına asla sürülemez. Bu alçak provokasyonların failleri ortaya çıkarılmalı, sorumlular derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cumhuriyetin savunucuları dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve geri adım atmayacaktır. Kimse sabrımızı korkaklık sanmasın.”