Turnspire Capital’in portföyünde yer alan Infinity Engineered Products, 80 ülkeye ihracat yapan Meklas Otomotiv’i bünyesine kattı. Satın almayla birlikte Infinity, Meklas’ın Türkiye’deki güçlü üretim altyapısı ve tedarik ağını kullanarak Kuzey Amerika’daki pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

EMEA PAZARINA AÇILMA HAMLESİ

Turnspire Ortağı ve Infinity Yönetim Kurulu Başkanı Abel Osorio, satın almanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu dönüştürücü anlaşma Infinity’ye önemli bir üretim kapasitesi kazandırdı. Aynı zamanda Goodyear hava körüklerinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesine açılmasının önünü açtı” dedi.

GOODYEAR’IN MİRASIYLA BÜYÜYEN ŞİRKET

Turnspire Capital, bu satın almayla Avrupa pazarındaki en önemli yatırımlarından birini gerçekleştirdi. ABD, Kanada ve Meksika’da ağır sanayi alanında yatırımları bulunan fonun portföyünde Banker Steel, GHP Group ve Swanson Industries gibi dev şirketler yer alıyor.

1957 yılında Goodyear Rubber and Tire Company tarafından kurulan Infinity Engineered Products, bugün Goodyear markalı hava körüklerinin dünya çapındaki tek üreticisi konumunda.

BURSA’NIN GURURU MEKLAS’IN YENİ SAHİBİ

1986 yılında kurulan Meklas Otomotiv, Türkiye’nin ilk hava süspansiyon körüğü üreticisi ve aynı zamanda bu alanda ilk Ar-Ge Merkezi’nin kurucusu. Şirket, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 18 bin metrekarelik tesisinde yılda 2 milyon adet üretim kapasitesine sahip.

Türkiye’de iki, yurtdışında iki olmak üzere toplam dört farklı noktada üretim ve dağıtım yapan Meklas, 200’ün üzerinde çalışanıyla 4 kıtada 80’den fazla ülkeye 1.200’den fazla ürün çeşidinde ihracat gerçekleştiriyor.