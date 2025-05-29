BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/268 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/268 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4139 ada, 6 nolu parselde, B Blok, 7 nolu bağımsız bölümde, 1.870,06 m² tapu alanlı, 414 / 5443 arsa paylı ve niteliği ‘’ 2 Adet6 Katlı Betonarme Apartman Havuz ve Arsası‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS MESKEN olan, B Blok, 3 ve Çatı Katı, 7 nolu bağımsız bölümün tamamı olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır.

Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Çimli Sokak, Paris Evleri Sitesi, B Blok, No:3B, İç Kapı No:7 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 2 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 5 Normal Kat olmak üzere toplam 7 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 7 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 173,55 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 187,96 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 214,00 m² olarak hesaplanmıştır. Fiili durumda ise çatı katında ortak alan olan çatı kısımların kaldırılarak onaylı ruhsat projesi dışında bağımsız bölüm kullanım alanına dahil edildiği ve bu kısımda teras alanı ve oda alanları oluşturduğu görülmüştür. Bu oluşturulan alanların yaklaşık kullanım alanı ilave alan olarak 57,15 m2 olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın giriş katı; salon, 2 adet oda, mutfak,antre-hol, wc, duş, katlar arası merdiven ve 2 adet balkon mahallerinden, çatı katı ise; salon + mutfak nişi, hol, oda, ve duş mahalleri bulunmakta olup fiili durumda ilave olarak oda ve 2 adet teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon alanı tavan duvar birleşimlerinde asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkon/teras alanları zemini seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri kısmen sıva üzeri boyalı, kısmen kompozit kaplama ve kısmen de cam cephedir. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları, kapalı otopark alanı, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Çimli Sokağa cephe, Faruk Baykal Caddesine 235 m ve Piknik Caddesine ise 560 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 14,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır .

Kıymeti: 10.840.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve 150/c şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:05

2- Özellikleri: :Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1028 ada, 4 nolu parselde, A Blok, 49 nolu bağımsız bölümde, 18.745,97 m² tapu alanlı, 6762 / 1874597 arsa paylı ve niteliği ‘’ 3 Adet 22 Katlı Apartman 2 Adet 3 Katlı İşyeri ve Arsası ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, A Blok, 13. Kat, 49 nolu bağımsız bölümün tamamı olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır.

Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Biaport Sitesi, A Blok, No:21A, İç Kapı No:49 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 3 konut ve ticari bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok zemin üstü; Zemin Kat ve 19 Normal Kat olmak üzere toplam 20 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. A Blok, 49 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 138,27 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 171,14 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 192,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, duş, giysi odası, wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup fiili durumda ise 2 adet oda arasındaki duvarın kaldırılarak tek hacim oluşturulduğu ve banyo-wc alanının ise sauna alanına dönüştürüldüğü belirlenmiştir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerin tavan duvar birleşimlerinde asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Bazı duvarlarda duvar kâğıdı uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkon alanları zemini seramik kaplamadır. Giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı alüminyum profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri kısmen sıva üzeri boyalı ve kısmen kompozit kaplamadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü seramik kaplama olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz üç konut ve ticari bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, 7/24 güvenlik, sosyal donatı alanları, yüzme havuzu, spor alanları, spor salonu, kapalı otopark, peyzaj alanları ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-10 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Uğur Mumcu Bulvarına cephe, Özlüce Bulvarına 200 m ve Ertuğrul Metro İstasyonun ise 420 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 13,35 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 9.500.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve 150/c şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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