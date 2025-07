BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/37 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1- Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 6792 Ada, 10 Parsel nolu 1.165,29 m² yüzölçümlü “Bahçeli Ev” vasfındaki taşınmaz olup 30.12.2013 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesinin borçlu To… Sa... Hi... Teks. İnş. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır.

Taşınmaz üzerindeki beyanlar: Eski Eserdir 20/11/1978 Y:5672”-Korunması Gerekli 2. Grup Kültür Varlığıdır. 07/05/2007 Y:8695-Koruma alanındadır. Korunma alanı belirtmesi vardır 04/10/2023Y:69457- Korunma alanındadır. Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. ( Başlama tarih: 04/10/2023 Bitiş Tarihi: 04/10/2023 - süre) kayıtları vardır.

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılacaktır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır)

Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesi No: 114 adresindedir. Parselin arka kısmı Çekirge Caddesine cepheli olup, fiili olarak cadde kotundan daha aşağı kottadır. Ön kısmı Çıta Sokağa cepheli olup, ön tarafında giriş kısmı ve bahçesi, orta kısımda bir adet restorasyonu tamamlanmış 4 katlı tarihi bina ile arka kısmında müştemilatı ve bahçesi bulunmaktadır. Tarihi bina bodrum kat, zemin kat, 1. Kat ve çatı katından oluşan 4 katlı bina olup, yapı taban alanının 140,00 m², toplam yapı inşaat alanının 458,00 m² olmaktadır. Tarihi bina her ne kadar 4 katlı olsa da bütün katlar birbirleri ile bağlantılı ve müşterek kullanımdadır. Görevli 4 kat yapının kullanım amacının restoran olduğunu belirtmiştir. Taşınmaz üzerindeki binanın, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, ahşap söveli, bir kısmı doğal taş kaplamalı, giriş kapısı ahşap olup, eğimli çatının üzeri, alaturka kiremit kaplıdır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır.

Keşif günü taşınmazın fiili olarak kullanılmadığı, boş olduğu, taşınmazın içerisinde bazı malzemelerin bulunduğu görülmüştür. Tarihi binanın iç cephe duvarları sıvalı ve boyalı olup zemin döşemeleri ahşaptır. Oda kapıları ahşap olan taşınmazın, pencereleri ahşap ve söveli olup çift camlıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. Ön ve arka kısımda yer alan bahçenin zemini doğal taş kaplı (bir kısmı zarar görmüş) olup, çatısı kiremit kaplı olan müştemilatı 25,00 m²’dir. Bina boş olduğundan ve kullanılmadığından, tüm aydınlatma armatürlerinin, asma tavanlara zarar verilerek yerinden söküldüğü, yine aynı şekilde duvar kaplamalarının, duvarlara zarar verilerek yerinden söküldüğü, mutfak asansörünün söküldüğü, binanın bakımsız ve harap duruma geldiği görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Bursa şehir merkezine 3-4 km. mesafede Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesi ile bu caddeye paralel Çita Sokak arasındadır. Çevresi çok katlı blok düzen siteler ile meskun haldedir. Kükürtlü Caddesine yakın konumdadır. Yakın çevresinde birçok tarihi ve turistik tesisler ile kaplıcalı oteller bulunmaktadır. Çekirge Meydanında 5 yıldızlı Kervansaray Oteli, Anotalia Oteli ve benzeri irili ufaklı oteller, tarihi Hüdavendigar Camii gibi tarihi ve turistik tesisler vardır. Kervansaray Oteline yaklaşık 120 m, Karagöz Müzesine yaklaşık 190 m mesafededir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır. Topoğrafik yapı, üzerine her türlü bina ve inşaat yapmaya müsaittir. Dava konusu taşınmazın şehre ulaşım imkanları iyi düzeydedir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 29.985.605,00 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine ipotek, 150/c şerhi icrai ve ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:45

2-Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 6792 Ada, 4 Parsel nolu 70,36 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmaz olup 29.08.2012 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 (Tam) hissesinin tapu malik Mu… Er… CE… adına kayıtlıdır.

Taşınmaz üzerindeki beyanlar: Koruma alanındadır. Korunması gereli kültür varlığıdır. ( Başlama Tarih:04/10/2023 Bitiş Tarihi: 04/10/2023- süre) 04/10/2023 Y:69435-Korunma alanındadır. Korunma alanı belirtmesi vardır 04/10/2023 Y: 69457

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılacaktır. . Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır)

Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel Çıta Sokağa cepheli olup, halihazırda, komşu aynı ada, 10 parselin, ön bahçe kısmında yer almaktadır. Taşınmazın geometrik yapısının yamuk şeklinde, topoğrafik yapısının güneyden kuzeye doğru hafif meyilli olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olduğu (İmar Planı dahilinde) belirlenmiştir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, boş arsa durumda olduğu görülmüştür. Tek cephesi kuzey yönünde açık olan parselin, diğer parsellerle bağlantısının asfalt kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kuzeybatısında arsa vasıflı parseller bulunmaktadır. Taşınmaz Bursa şehir merkezine 3-4 km. mesafede Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel, Çita Sokak üzerindedir. Çevresi çok katlı blok düzen siteler ile meskun haldedir. Kükürtlü Caddesine yakın konumdadır. Yakın çevresinde birçok tarihi ve turistik tesisler ile kaplıcalı oteller bulunmaktadır. Çekirge Meydanında 5 yıldızlı Kervansaray Oteli, Anotalia Oteli ve benzeri irili ufaklı oteller, tarihi Hüdavendigar Camii gibi tarihi ve turistik tesisler vardır. Kervansaray Oteline yaklaşık 120 m, Karagöz Müzesine yaklaşık 200 m mesafededir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır. Topoğrafik yapı, üzerine her türlü bina ve inşaat yapmaya müsaittir. Taşınmazın şehre ulaşım imkanları iyi düzeydedir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.043.509,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine İpotek, 150/c şerhi icrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 11:45

3-Satışa konu taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 3934 Ada, 33 Parsel nolu 70,47 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmaz olup 29.08.2012 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 (Tam) hissesinin tapu malik Mu… Er… CE… adına kayıtlıdır.

Taşınmaz üzerindeki beyan: Doğal sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanıdır 12/12/2024 Y: 82972 (Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılacaktır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır)

Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel Çıta Sokağa cepheli olup, halihazırda, komşu aynı ada, 10 parselin, karşısında yer almaktadır. Taşınmazın geometrik yapısının yamuk şeklinde, topoğrafik yapısının batıdan doğuya doğru hafif meyilli olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olduğu (İmar Planı dahilinde) belirlenmiştir. Taşınmazın bir kısmının yolda kalmakta olduğu, kalan kısmının boş arsa durumda olduğu görülmüştür. Tek cephesi güney yönünde açık olan parselin, diğer parsellerle bağlantısının asfalt kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın batısında arsa vasıflı parseller bulunmaktadır. Taşınmaz, Bursa şehir merkezine 3-4 km. mesafede Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel, Çita Sokak üzerindedir. Çevresi çok katlı blok düzen siteler ile meskun haldedir. Kükürtlü Caddesine yakın konumdadır. Yakın çevresinde birçok tarihi ve turistik tesisler ile kaplıcalı oteller bulunmaktadır. Çekirge Meydanında 5 yıldızlı Kervansaray Oteli, Anotalia Oteli ve benzeri irili ufaklı oteller, tarihi Hüdavendigar Camii gibi tarihi ve turistik tesisler vardır. Kervansaray Oteline yaklaşık 120 m, Karagöz Müzesine yaklaşık 200 m mesafededir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır. Topoğrafik yapı, üzerine her türlü bina ve inşaat yapmaya müsaittir. Taşınmazın şehre ulaşım imkanları iyi düzeydedir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.045.140,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi icrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 14:45

4-Satışa konu taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 3934 Ada, 44 Parsel nolu 570,55 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmaz olup 27.11.2006 tarihli ifraz işlemi edinme sebebiyle 1/1 (Tam) hissesinin tapu malik Mu… Er… CE… adına kayıtlıdır.

Taşınmaz üzerindeki beyan: Doğal sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanıdır 12/12/2024 Y: 82972 -Eski eserdir 20/11/1978 Y:5672 Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılacaktır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır)

Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Dava konusu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel Çıta Sokağa cepheli olup, halihazırda, komşu aynı ada, 10 parselin, karşısında yer almaktadır. Davaya konu taşınmazın geometrik yapısının yamuk şeklinde, topoğrafik yapısının batıdan doğuya doğru hafif meyilli olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olduğu (İmar Planı dahilinde) belirlenmiştir. Taşınmazın büyük bir bir kısmının asfalt kaplı yolda kalmakta olduğu, kalan kısmının boş arsa durumda olduğu görülmüştür. Tek cephesi güney yönünde açık olan parselin, diğer parsellerle bağlantısının asfalt kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın batısında arsa vasıflı parseller bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz Bursa şehir merkezine 3-4 km. mesafede Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Caddesine paralel, Çita Sokak üzerindedir. Çevresi çok katlı blok düzen siteler ile meskun haldedir. Kükürtlü Caddesine yakın konumdadır. Yakın çevresinde birçok tarihi ve turistik tesisler ile kaplıcalı oteller bulunmaktadır. Çekirge Meydanında 5 yıldızlı Kervansaray Oteli, Anotalia Oteli ve benzeri irili ufaklı oteller, tarihi Hüdavendigar Camii gibi tarihi ve turistik tesisler vardır. Kervansaray Oteline yaklaşık 120 m, Karagöz Müzesine yaklaşık 200 m mesafededir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır. Topoğrafik yapı, üzerine her türlü bina ve inşaat yapmaya müsaittir. Taşınmazın şehre ulaşım imkanları iyi düzeydedir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 8.461.827,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek 150/c şerhi icrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

