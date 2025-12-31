BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/925 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/925 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2481 ada, 16 nolu parselde, 1.586,94 m² tapu alanlı, 3 / 26 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS MESKEN olan, 6. ve Çatı Kat, 11 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl* Mahallesi, Hakan Sepetçi Caddesi, Arslanköy Sitesi, C Blok, No:10, İç Kapı No:11 adresinde bulunmakta

11 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 179,20 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 183,70 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 210,00 m² olarak hesaplanmıştır. Çatı katında onaylı ruhsat projesi dışında çatı ortak kullanım alanından yaklaşık 45,00 m2 lik net alanlı kısım kaldırılarak bağımsız bölüm kullanım alanına dahil edilmiş ve bağımsız bölüm kullanım alanının büyütüldüğü belirlenmiştir.

Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın giriş katı; salon, 4 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, wc, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; oda, hol, depo ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup fiil durumda ise giriş katı; salon + yemek odası, 2 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, wc, katlar arası merdiven ve 2 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edildiği görülmüştür. Çatı katında onaylı ruhsat projesinde apartman ortak alanı olan çatı alanının kaldırılarak bağımsız bölüm kullanım alanına dahil edildiği, kullanım alanının yaklaşık 45,00 m2 olarak büyütüldüğü ve bu alanda çeşitli kullanım alanlarının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Salon, antre-hol, hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer/alçıpan asma tavan uygulamaları bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmakta olup çatı katındaki balkonda mutfak niş alanı da bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz projeye göre tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup fiili durumda ise 4 parsel birleştirilerek bahçe alanlarının kullanıldığı site olarak kullanıldığı görülmüştür.

Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Hakan Sepetçi Caddesine cephe, İzmir Yolu Caddesine 150 m ve Batıkent Metro İstasyonuna ise 600 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 15,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 10.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazların Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8978 ada, 8 nolu parselde, 374,35 m² tapu alanlı, 93 / 744 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DÜKKAN olan, Zemin Kat, 3 nolu bağımsız bölümün ve Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8978 ada, 8 nolu parselde, 374,35 m² tapu alanlı, 114 / 744 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DÜKKAN olan, Zemin Kat, 4 nolu bağımsız bölümün aralarında fiili ve ekonomik bütünlük olduğundan birlikte satılacak olup, ayrı ayrı tescil edilecek olup, satışa konu hisseleri tamdır.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe* Mahallesi, 2.Meşe Caddesi, No16A ve 16B adreslerinde bulunmakta

3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 71,17 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 71,17 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 75,00 m² olarak hesaplanmıştır.

4 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 76,17 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 76,17 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 80,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dükkan nitelikli taşınmazların fiili durumda borçluya ait olan 3 ve 4 nolu bağımsız bölüm ile aralarındaki duvarların kaldırılarak birlikte kullanıldığı ve birden çok giriş kapısının bulunduğu görülmüştür. Fiili durumda etüd merkezi olarak kullanılmaktadır. 3 nolu bağımsız bölüm sınırları içerisinde 2 derslik, hol, mutfak, depo ve wc mahalleri bulunmaktadır. 4 nolu bağımsız bölüm alanında ise 2 derslik, ofis, hol, wc ve depo mahalleri bulunmaktadır. Hacimlerin zeminleri seramik kaplama, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfak alanı alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Cephesinde camlı alüminyum vitrin cam ve kapılar bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.

Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 2.Meşe Caddesine cephe, Neşet Ertaş Caddesine 95 m ve Mehmet Akif Ersoy Caddesine ise 60 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 9.687.500,00 TL 3 ve 4 Nolu Bağımsız Bölümlerin Toplam Değeri KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 15:00Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 15:00Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

