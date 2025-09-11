Bülent YILMAZ

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesinde Bursa’da görülen benzer bulut oluşumları hafızalarda tazeyken, halk arasında doğal afetlerle bu bulutlar arasında bir bağ olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bilimsel olarak mercek bulutları, dağlık ve engebeli arazilerde rüzgarın dalgalanmasıyla oluşan, oldukça nadir görülen atmosferik bir olay.

Uzmanlar bu bulutların depremle doğrudan bir ilişkisi olmadığını vurgulasa da görsel etkisi ve zamanlaması nedeniyle halk arasında “gökyüzünün uyarısı” olarak algılanıyor.



