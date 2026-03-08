TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, 27. haftada Muşspor ile karşı karşıya geldi. Maçta tek gol misafir takımdan geldi. Bursaspor'un golünü 19. dakikada İlhan Depe attı ve yeşil beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

Muş'ta oynanan maça futboldan çok yaşananlar damga vurdu. Muşspor’un evinde kaybettiği maçta ev sahibi taraftarlar taşkınlık yaptı. Atılan taş ve yabancı maddeden ötürü bazı Bursaspor taraftarının yaralandığı görüldü.

'EMNİYET SINIFTA KALMIŞTIR'

Bursaspor Başkanı Enes Çelik maçın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, emniyet güçlerine sitem etti. Başkan Çelik "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun.

Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş’ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.