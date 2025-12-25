Bursaspor, Somaspor ile deplasmanda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşil beyazlılara para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig’de oynanan Somaspor-Bursaspor mücadelesinde Bursasporlu taraftarların eski HDP milletvekili Leyla Zana’ya yönelik hakaret içeren tezahüratlar nedeniyle, Bursapor’a 342 bin TL’lik ceza kesti.
CEZAYI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖDEDİ
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor-Somaspor maçında verilen bu 342 bin TL’lik cezanın tamamını ödedi. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.