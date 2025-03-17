3. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor'da Kuşadasıspor beraberliğinin ardından teknik direktör Martin Batalla ile yollar ayrıldı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kamuoyuna Duyuru

Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Batalla Kuşadasıspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Kötü bir seri geçiriyoruz. Çok daha konsantre olmak zorundayız. Bursaspor’da her zaman baskı vardır. Bunu inkar etmek ne benim ne de başkası için akıllıca değil. Burası Bursaspor, çocuklar da bunun farkında. Burada her maç iyi oynayıp kazanmak lazım. Bu kulübün hocası veya oyuncusu olmak sizi buna itiyor zaten. Bunu anladığınızda da buradan çıkılabilir. Deplasman ve iç saha maçları çok farklı olan bir lig oynuyoruz. Önümüzdeki hafta taraftarımızın da desteğiyle iyi bir reaksiyon göstereceğiz. Çok zorlu deplasmanlar olduğunu söylemiştim. Yine bu şekilde maçlar var. Oralara çıkıp puanları almamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.