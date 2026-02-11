Bursaspor Kulübü, resmi sanal medya hesaplarından yayımladığı video ile camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Yeşil beyazlı kulübün sanal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sezon sonu hedefinin şampiyonluk olduğu belirtildi. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp yönetiminin yer aldığı görüntülerde camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Teknik direktör Mustafa Er, videoda yaptığı açıklamada, camianın beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, “Bursaspor camiasına, camianın ne beklediğinin farkındayız. Bulunduğumuz konumun net bir şekilde farkındayız. Şehirde geçen seneden beri ciddi bir oluşum var. Başkanımız, yönetim kurulu, şehrin ileri gelenleri ve taraftar gerekeni yapıyor. Biz de teknik ekip ve oyuncu grubu olarak bunun ne kadar özel ve önemli olduğunun farkındayız. Bize güvenin, bize inanın. Sezon sonunda hep beraber şampiyonluk kupasını kaldıracağız, biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Enes Çelik de videoda, “İnanmış bir şehrin önünde hiçbir güç duramaz. Biz şampiyon olacağız” dedi.

Videoda ayrıca futbolcuların da tek tek taraftara seslenerek şampiyonluk mesajı verdiği görüldü. Paylaşım, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.