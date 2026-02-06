Türkiye'nin önemli gıda markalarını bünyesinde bulunduran Bursalı Matlı Şirketler Grubu, gıda sektöründe önemli bir satın alım daha gerçekleştirdi.

Halihazırda 11'in üzerinde markaya ve 27 şirkete sahip olan Matlı Holding, Rus milyarder Alexander Lutsenko’nun sahibi olduğu Sodru Grubu’na ait Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerini satın aldı.

BURSASPOR'UN ÖNEMLİ SPONSORLARI ARASINDA

Tek Referans'tan Sinan Doğan'ın haberine göre, Bursalı iş insanları Özer Matlı ve kardeşi AK Parti Eski Milletvekili Önder Matlı’nın ortağı olduğu Matlı Holding, bu satın almayla birlikte Türk gıda pazarındaki hakimiyetini artırdı.

Matlı Holding, son yıllarda TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’a verdiği maddi desteklerle bilinirken, Bursaspor'un halihazırda kullandığı stadyuma isim sponsoru olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ YAĞ FABRİKALARINDAN

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bitkisel yağ üreten Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin en eski yağ tesislerinden biri olan Altınyağ adıyla kurulmuş, girdiği ekonomik kriz sonrası önce 2012 yılında Artı Holding’in Sahibi Mehmet Nurettin Çevik tarafından satın alınmıştı. Şirketin hisseleri 2018’de Rus Sodrugestvo tarafından 30 milyon dolara devraldı.

Çiğli’deki tesislerinde günlük 700 tona kadar soya fasulyesi işleme kapasitesine sahip olan Yakamoz A.Ş., kırma tesislerinde ayçiçeği, kanola, keten ve aspir tohumu gibi çeşitli tohumlar işliyor. Küspe, ham yağ ve kabuk üretme teknolojisine sahip tesislerin günlük rafine yağ kapasitesi 350 tona ulaşıyor. Fabrikanın 21 bin600 ton yağlı tohum depolama kapasiteli 6 adet çelik silosu, 13 adet ham yağ tankı bulunuyor.