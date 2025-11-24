Yaklaşık 130 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ve “Altamura Adamı” olarak bilinen bu fosil, İtalya’nın Lamalunga Mağarası’nda kayalara gömülü halde bulundu. Fosilin olağanüstü iyi korunmuş olması, araştırmacılara Neandertallerin burun boşluğunu detaylı biçimde inceleme fırsatı sundu.

Ekip, son derece kırılgan olan iskeleti mağaradan çıkaramasa da, bir endoskop yardımıyla burun boşluğunu içeriden görüntülemeyi başardı. Bu görüntüler sayesinde, Neandertalin burun içi kemik yapıları dijital olarak yeniden oluşturuldu ve şaşırtıcı bir sonuca ulaşıldı.

150 YILLIK TEORİ ÇÖKTÜ

Bulgulara göre, Neandertallere özgü olduğu öne sürülen burun içi yapılar —dikey kemik çıkıntısı, burun duvarlarındaki şişkinlikler ve lakrimal oluğun üzerindeki kemikli çatı— Altamura Adamı’nda hiç yer almıyordu.

Buna karşın, fosilin yaşı, genetik özellikleri ve morfolojik detayları onun kesinlikle bir Neandertal olduğunu açıkça gösteriyor. Bu durum, daha önce Neandertalleri tanımlamakta kullanılan bu iç burun yapıların gerçekte hiçbir zaman var olmadığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın başındaki Costantino Buzi, “Neandertal kafatasında tanısal özellik olduğu düşünülen bazı yapılar aslında hiç var olmamış” diyerek teorinin geçersizliğini vurguladı.

Yine de fosildeki turbinat adı verilen sarmal dokuların büyük olduğu tespit edildi. Bu yapılar, solunan havayı ısıtmada rol oynayabilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Fransa’daki Toulouse Üniversitesi’nden Ludovic Slimak ise çalışmanın Neandertallerin yüz yapısının soğuk iklim uyumuyla değil, gelişimsel süreçler ve vücut oranlarıyla şekillendiğini gösterdiğini belirtti. Slimak, “Bu çalışma, Neandertal evriminde uzun süredir kabul edilen soğuk iklim uyumu fikrine meydan okuyor” diyerek bulgunun önemini vurguladı.