Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 7 ayda verdiği 25 kilonun ardından zayıflama sürecinin görünmeyen psikolojik zorluklarını paylaştı.

Yoğun seyahat temposunda katı diyet kurallarına uymanın imkansızlığından dert yanan Terim, artık rakamlarla savaşmak yerine bedeniyle barışık bir "sezgisel kilo kontrolü" dönemi yaşadığını açıkladı.

Terim, 7 ayda 25 kilo verirken sürekli tartılmanın psikolojisini bozduğunu fark ettiğini, bu nedenle son 4 yıldır tartılmayı tamamen bıraktığını açıklarken "2-3 kiloluk dalgalanmaları kıyafetlerimden veya aynadaki görüntümden anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sadece ocak ayında Dubai, Erzincan, Erzurum ve Kapadokya'yı gezen Terim, özellikle bu göçebe düzende beslenmeye dikkat etmenin "imkansız" olduğunu da itiraf ederken "bunu başarabilenlere gıpta bile bakıyorum" dedi.