

Mart 2024'te 10 yıllık eşi, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayıran Buse Terim, o dönemde yaptığı açıklamada "Hayata yeniden başladım" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in bu yeni başlangıcını şimdi bir aşkla taçlandırdığı konuşuluyor.

Sabah'ın haberine göre, Buse Terim'in kalbini, iş ve sosyete dünyasından tanınan bir isim olan Cenk Eyüboğlu çaldı.

Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Eyüboğlu, 2019 yılında 12 yıllık eşi Alize Dinçkök'ten boşanmıştı.

Şimdiye dek adı herhangi bir aşk iddiasıyla anılmayan Eyüboğlu'nun, altı yıl aradan sonra kalbini Buse Terim için yeniden aşka açtığı öne sürüldü.