2014 yılında nikâh masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı'dan geçen yıl boşanan teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim önceki gün yeni bir proje için evden çıkıp bir toplantıya gitmeye hazırlandığı anda gelen telefonla yaşadıklarını sosyal medyada takipçilerine anlattı.

Terim arayanın büyük kızı Nil'in okulundaki hemşire olduğunu söyledi.

Kızının düştüğünü duyunca tüm işlerini iptal edip hemen okula koşan Buse Terim, "Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti. Neyse ki kırık, çıkık yok. Sadece doku zedelenmesi var" dedi.