İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın akşam seansında kadınlar 65 kiloda Busenaz, Kazakistan'dan Aida Abikeyeva ile karşılaştı.

Bir önceki dünya şampiyonasında 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz ile 63 kiloda şampiyon olan Abikeyeva, Liverpool'da 65 kiloda çeyrek finalde rakip oldu.

Rakibine 5-0 yenilen son 3 dünya şampiyonu Busenaz, bu sefer şampiyonaya çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.

Ringe 80 kiloda çıkan milli sporcu Elif Güneri ise ev sahibi İngiltere'den Emily Asquith ile karşı karşıya geldi. Elif, rakibine 5-0 yenilerek elendi.

Üç madalya garanti, bir çeyrek final daha var

Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda üç madalya almayı garantilerken, bir milli sporcu da çeyrek finalde mücadele verecek.

Kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda Büşra Işıldar ve +80 kiloda Şeyma Düztaş, 13 Eylül Cumartesi günü yarı final maçına çıkacak.

Erkeklerde ise Samet Gümüş ise 12 Eylül Cuma günü çeyrek final maçı yapacak.

Organizasyonda yarın maç yapılmayacak.