Türkiye ekonomisi bütçe açığı ve faiz ödemesinde trilyon lira eşiğini geçti. Bütçe açığı yılın ilk 7 ayında 1 trilyon 4 milyar lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Aynı dönemde bütçeden faize akıtılan kaynak 1 trilyon 246 milyar lira oldu. 7 ayda halktan 5.7 trilyon lira vergi toplandı, 534 milyar lira ceza tahsil edildi ama kamu kurumlarının bol keseden yaptığı harcamalar 7.7 trilyona ulaşınca dengeler alt üst oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı temmuz ayı bütçe verilerini açıkladı. İktidar, temmuz ayında 1 trilyon 97 milyar gelir toplamasına karşın 1 trilyon 120 milyarlık harcama yapınca 23.9 milyarlık açık oluştu. Sadece temmuzda halktan 23 milyar lira ceza, 950 milyar lira vergi toplandı. Bu paraların 134.6 milyarı faize gitti.

1.2 TRİLYON TL FAİZE GİTTİ

Ocak-temmuz dönemde ise 6 trilyon 695 milyar liralık gelire karşılık 7 trilyon 700 milyarlık harcama yapıldı. 7 aylık bütçe açığı, 1 trilyon 4 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde 5.7 trilyon lira vergi, 138 milyar lira ceza toplandı. Halktan toplanan paraların 1 trilyon 246 milyar lirasını faiz yuttu. Devlet 7 ayda sadece 549 milyar lira yatırım yapabildi.

Yılbaşından bu yana devletin kira ödemesi 16.4 milyar liraya ulaştı. 7 ayda kiralanan taşıtlara 2.6 milyar, hizmet binalarına 2.1 milyar, uçak ve helikopter gibi kiralık hava taşıtlarına da 4.3 milyar lira para aktı. Devlet ayrıca hizmet binası dışında kiraladığı binalara da 40.8 milyar ödedi. Tasarruf edilen dönemde temsil ve ağırlamaya 877 milyon, toplantı ve organizasyonlara 468 milyon lira akıtıldı.

Erdoğan, zamlı maaşını aldı

Maaş sistemi değiştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ocakta aldığı ‘yıllık’ zammın ardından ilk kez memur ve emeklilerle birlikte temmuz zammını da aldı. Erdoğan’ın maaşı 238 bin liradan temmuz itibarıyla 280 bin liraya çıktı. 7 ayda Diyanet İşleri Başkanlığı 73 milyar 769 milyon, Cumhurbaşkanlığı 7 milyar 558 milyon lira harcadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan örtülü ödenekten de 6 milyar 808 milyonluk harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yatırım, Finans, İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm ofislerine de bütçeden toplam 963 milyon lira yardım yapıldı. Tartışmalı Yunus Emre Vakfı'na da 814 milyon lira aktarıldı.