Yılın başında yağan vergi zamları ile trafik ve vergi cezalarıyla halktan trilyonlarca lira para toplandı. Ancak toplanan paraların önemli bölümü faize, müteahhitlere ve naylon faturadan yolsuzluk soruşturması geçiren Yunus Emre Vakfı’na aktı. Bütçe kısa şubatta 310 milyar lira açık verirken iki aylık açık da 449 milyar 351 milyon liraya ulaştı.

MÜTEAHHİTLERE PARA YAĞDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şubat ayında bütçeden 1 trilyon 33 milyar lira harcama yapıldı, ancak gelir 723.4 milyarda kalınca 310 milyar liralık açık oluştu. Şubatta toplanan vergilerin 139.7 milyarı faize gitti. İlk iki ayda ise bütçe gideri 2 trilyon 90 milyar lira geliri 1 trilyon 640 milyar oldu, bütçe açığı 449 milyar 351 milyona ulaştı. İki ayda halkın vergilerinden faize ödenen para ise 302 milyar 707 milyon lira oldu.

Yılın ilk iki ayında bütçeden en yüklü ödemeler faiz dışında müteahhitlerine yapıldı. Müteahhitlere gayrimenkul sermaye üretim gideri olarak 82.1 milyar, müteahhitlik gideri olarak da 60.6 milyar lira ödeme yapıldı. Müteahhitlere sadece bu iki büyük kalemden ödenen para 143 milyara dayandı. Bu ödemelerin 21 milyarı karayolu bakımına gitti. İktidar, naylon fatura kullanımları nedeniyle soruşturma geçiren Yunus Emre Vakfı’na bütçeden kaynak aktarmaya şubatta da iki koldan devam etti. Vakfa, kâr amacı gütmeyen vakıf kaleminden ocakta 142.5 milyon lira, şubatta da 113.1 milyon lira, malzeme gideri olarak da şubatta 52 milyon lira olmak üzere iki ayda toplam 308.7 milyon lira para gitti.

2.5 milyar lira örtülü harcandı cezalar patladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın harcama yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet ödeneklerinden şubatta 961.6 milyon lira örtülü harcama yapıldı. Ocakta aynı kalemden 1.5 milyar lira harcanmıştı. Böylece iki ayda yapılan toplam örtülü harcama 2.5 milyar liraya ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2 aylık bütçe harcaması da 22.9 milyara ulaştı. Vergi zamlarıyla dahi kamu harcamalarını finanse edemeyen iktidar, ilk iki ayda büyük bölümü trafik cezaları olmak üzere idari para cezaları yoluyla 16.5 milyar lira, vergi cezaları yoluyla da 17.9 milyar lira halktan ceza tahsil etti.