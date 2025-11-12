TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 2026 yılı bütçesini sunmak için gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘istifa’ çağrılarıyla karşılandı.

‘4 BİN 236 İŞÇİ ÖLDÜ’

CHP’li Gamze Taşçıer, 8 Kasım’da 6 kadının yaşamını yitirdiği Kocaeli Dilovası’ndaki depoda çıkan yangına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığınız döneminde 4 bin 236 işçi hayatını kaybetti. Demokratik ülkede sizin çoktan istifa etmeniz gerekiyordu.”

Vedat Işıkhan

‘KIZIMDAN KÜÇÜK’

CHP’li Veli Ağbaba, Işıkhan’ı sorumlu tutarak şöyle konuştu:

“Kocaeli’nde cinayet var, çocuk işçiler... Benim kızım 2009 doğumlu, bu ölen çocuklar 2010 doğumlu. Sayın Bakan, bunun sorumlusu sizsiniz. Size tarihî bir fırsat var Sayın Bakan. Daha önce olmadı, Pamukova’da olmadı, Soma’da olmadı, Kartalkaya’da olmadı, İliç’te olmadı.

Gelin, örnek olun Türkiye siyasetine, istifa gibi onurlu kurumu değerlendirerek gelin örnek olun. Bizim çocuklarımızın, kızlarımızın canı bir şişe parfümden daha değersiz değil.”