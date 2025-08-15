Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz 2024'te 827 milyar 706 milyon lira iken bu yılın temmuz ayında yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon liraya çıktı. Böylece, 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7,6'sı kullanılmış oldu.

Geçen yıl temmuzda 4 milyar 238 milyon lira faiz dışı açık verilirken bu yılın aynı ayında 110 milyar 726 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak 986 milyar 188 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024'ün aynı ayında yüzde 7,5 iken geçen ay yüzde 7,7 olarak hesaplandı.

Temmuzda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 artarak 322 milyar 88 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 3 trilyon 475 milyar 521 milyon lira ödeneğin yüzde 9,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artışla 37 milyar 593 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 434 milyar 991 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 23 milyar 745 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i harcandı. Temmuzda yüzde 36,1 artışla 80 milyar 115 milyon lira mal ve hizmet alım gideri gerçekleşti.

Cari transferler temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 389 milyar 14 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 5 trilyon 813 milyar 438 milyon lira ödeneğin yüzde 6,7'si kullanıldı.

Temmuzda 116 milyar 963 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 14 milyar 957 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri de 25 milyar 457 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 artışla 134 milyar 588 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GELRİLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın temmuz ayında 730 milyar 930 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 8,7 iken geçen ay yüzde 8,6 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Temmuz 2024'e göre yüzde 55,3 artarak 949 milyar 836 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 8,3 iken geçen ay yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 23,8 artarak 122 milyar 446 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 19 milyar 777 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 855 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla temmuzda geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 91,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 59,5, özel tüketim vergisi yüzde 34,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 60,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 38,3, damga vergisi yüzde 56,1, harçlar yüzde 69,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 46,7 artarken, kurumlar vergisi yüzde 16,5 azaldı.