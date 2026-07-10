Ankara’da Söğütözü semtinde bulunan İstinaf Mahkemeleri ile İncek semtindeki Yargıtay arasında yarım saatlik yol var ancak CHP’nin butlan dosyası bir türlü Yargıtay’a gidemiyor. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesi de gidecek gibi gözükmüyor. Dosyanın Yargıtay’a gitmesi ve verilecek karar ana muhalefet partisindeki tartışmaları da büyük ölçüde bitirecek ve kurultayın da önünü açacak.

CİMER’E BAŞVURU

Mutlak butlan kararını veren İstinaf Mahkemesi itirazlar ve başvurular nedeniyle halen dosyayı Yargıtay’a yollamadı. Dosyaya yeni başvurular da giriyor. Hatay Samandağ’dan bir partili “Hukuki belirsizlik giderilsin’’ diyerek CİMER’e başvurdu ve başvurusu istinaf dosyasına gönderildi.

Mutlak butlan dosyası itirazlar ve talepler nedeniyle halen Yargıtay’a gidemedi. Yargıtay’a gitmeden de yargı kararı kesinleşmiyor ve süreç uzuyor. 20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında adli tatil öncesi dosyanın Yargıtay’a gitmesi de mümkün görülmüyor.

Özgür Özel ekibinde ise yeni parti kurulması için de geri sayım devam ediyor. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesi bir karar çıkması ihtimali azalıyor. Hukuki yolları tükenen Özel ve arkadaşları “Yeni bir yol’’ için adım atacak. Genel merkezin gündeminde ise il ve ilçe atamaları ile ihraçlar var.