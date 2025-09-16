CHP’li belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararları ve art arda yapılan operasyonların ardından, gerçeklerin üstünü örtmekte kullanılan kılıf açılan davalarla da büyütüldü.

Butlan, kayyum ve operasyonlarla adeta tahkim edilip güçlendirilen siyasi kılıf sayesinde Türkiye’de gerçek sorunlar konuşulamıyor. Halkın her gün yaşadığı gerçek sorunlar, ülkenin gerçek gündemi kılıfın altında kaldığı için çözüm de üretilmiyor. Sürekli siyasi gündem tartıştırılarak meşgul edilen halk altında ezildiği sorunların çözümü için iktidardan talepte dahi bulunamıyor, sessizce ülke gündemindeki siyasi sorunların bitmesini ve sıranın kendi sorunlarına gelmesini bekliyor. Ancak iktidar siyasi gündemi sürekli canlı tutarak kılıfı beslemeyi sürdürüyor.

HALKIN GÜNDEMİ AĞIR

Butlan ve kayyum kılıfıyla üstü örtülen halkın gündemi ise çok ağır. Açlık, yoksulluk, her gün artan fiyatlar, alım gücünün sürekli düşmesi, pazarlardan artık toplayan emekliler, derinleşen işsizlik, beslenme sorunları, emekli aylıklarında yaşanan çarpıklıklar, asgari ücretlinin ‘ara zam’ feryadı… İşte iktidarın butlan ve kayyum kılıfının altına gömmeye çalıştığı halkın gerçek sorunları:

Ağustos ayı itibariyle açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı 88 bin 310 lira. Bu veriler 10 milyonu aşkın asgari ücret ve civarında maaş alan çalışanların tamamının açlıkla boğuştuğunu, yani temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını gösteriyor.

Yıllarca sosyal güvenlik sistemine prim ödeyip emekliliğinde rahat yaşamayı hedefleyen yaklaşık 16 milyon emeklinin hali perişan. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye, üniversiteyi bitiren ancak iş bulamadığı için ‘ev genci’ sorunuyla karşılaştı. Ev genci sıralamasında OECD ülkeleri içerisinde birinci sırada.

Barınma sorunu zirvede

Halk en temel haklarından biri olan barınma hakkından büyük ölçüde koparıldı. Bir anda 5-10 kat artan ev fiyatları insanların ev alma hayalini tamamen yok etti. Artan kiralar yüzünden insanlar kiralık ev bile tutamaz hale geldi. İktidar ise ucuz konut projeleriyle ev sahibi olabilmek için yapılan çağrılara kayıtsız kalıyor.

Eğitim beslenme, barınma ve yol masraflarıyla adeta zengin işi oldu. İki yılda 289 bin öğrenci üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Öğrenciler okuyabilmek için iktidardan destek istiyor ancak feryatları duyulmuyor.

Canavar zam saçıyor

İktidar sözde enflasyonla mücadele programı uyguluyor. Ancak hayat pahalılığı halktan istenen onca özveriye rağmen düşürülemedi. İstatistik oyunları enflasyonu göstermelik düşürse de fiyatlar adeta ateş saçıyor. Bir tek şeftali 47 liradan satılıyor. Halk meyveyi taneyle bile alamıyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen kamuda israf ve şatafat tam gaz sürüyor. Mülakat mağduru ve atanmayan öğretmenler gündeme bile gelemiyor. Adalet mumla aranıyor. Şehit ailelerini rencide eden İmralı pazarlığı kapalı kapılar ardında sürüyor.