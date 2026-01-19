e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı.

Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararında, SGK kayıtlarında yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bunun çalışanların çalışma hayatını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmedilmişti.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, bu kararın ardından, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgularında işten çıkış kodları yalnızca kişinin kendisi tarafından görülebilirken, işverenlere sunulan belgelerde bu bilgilere artık yer verilmediği görüldü.

İŞVEREN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İSTEYEBİLİR

Öte yandan, işverenin işe alım sürecinde talep etmesi halinde işten ayrılış bildirgesinde fesih nedeni halen yer alıyor.

Danıştay’ın bu belgeye ilişkin de benzer bir düzenleme yapabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.