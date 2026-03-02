İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hamaney’e düzenlenen saldırıdan kurtulmayı başardı. Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan toplantıdan Kaani’nin erken ayrıldığı belirtiliyor. Bu durum, Kaani için “ajanlık” tartışmalarını tetikledi.

"TESADÜF SADECE BU SALDIRI İLE SINIRLI DEĞİL"

Kaani’nin kurtuluşundaki “tesadüf” sadece bu saldırı ile sınırlı değil. Kaani, 27 Eylül 2024’te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’da bulunduğu halde saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu. Nasrallah’ın konutunu ziyaret ettiği iddia edilen Kaani’nin nasıl kurtulduğu bilinmiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda Tuğgeneral olan İsmail Kaani (68) Kudüs Gücü’nün komutanı olarak görev yapıyor.

SALDIRI DIŞINDA KALMIŞTI

Haziran 2025’te İran ve İsrail arasında başlayan “12 gün Savaşı’nda da, İran’ın üst düzey komuta kademesi İsrail tarafından hedef alınırken, İsmail Kaani’nin saldırıların dışında kalması dikkat çekti. Çatışmalar sırasında birçok yüksek rütbeli İranlı komutan öldürülmüştü.