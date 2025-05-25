Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet alan adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal-ticareti soruşturmaları kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Melekli Beldesi’nde fuhuş ve insan ticareti suçlarının işlendiği belirlenen 9 eğlence yeri ile işletmecilerin adreslerinin de bulunduğu 33 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 1 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda, rüşvet alan adliye çalışanları, rüşvet verenler ile insan ticareti ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, izinsiz çalıştırıldığı değerlendirilen 107 yabancı uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi. Soruşturma devam ediyor.